"المحافظين" البريطاني يتقدم بـ10 نقاط على "العمال" قبل الانتخابات

أظهر استطلاع للرأي، الأربعاء، أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون متقدم بفارق 10 نقاط على حزب العمال المعارض قبل الانتخابات العامة المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.



وأوضحت نتيجة الاستطلاع -الذي نشرته شركة "كانتار" لأبحاث السوق- أن نسبة التأييد للمحافظين بلغت 37% مقارنة بـ27 % لحزب العمال.

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كما حصل الديمقراطيون الأحرار، وهو حزب مؤيد للاتحاد الأوروبي، على 17% بينما حصل حزب "بريكست" على 9%.

وشمل الاستطلاع 1165 مشاركا عبر الإنترنت في الفترة من السابع حتى 11 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قبل أن يعلن حزب "بريكست" أنه لن يطرح مرشحين على مقاعد يشغلها نواب في البرلمان من المحافظين.

كان استطلاع رأي قد أجرته مؤسسة أوبينيوم لصالح صحيفة "الأوبزرفر" أوضح أن "حزب المحافظين بزعامة جونسون حصل على 41% بتراجع 1% في الاستطلاع السابق الذي أجري قبل أسبوع، وفي المقابل كسب حزب العمال 3 نقاط مئوية ليحصل على 29%".