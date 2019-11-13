تأجيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأفغانية جراء مشاكل تقنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان تأجيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية نتيجة وجود مشاكل تقنية.

كانت اللجنة قد ذكرت في السابق أنه تم نقل جميع بطاقات الاقتراع من الأقاليم إلى كابول.



وتوجه الناخبون في 28 سبتمبر/أيلول الماضي إلى صناديق الاقتراع لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد التي تعاني من الصراعات وأعمال العنف خلال العقدين الماضيين.

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وخاض السباق الانتخابي 18 مرشحا، انحصرت المنافسة خلاله بين الرئيس الحالي أشرف غني (70 عاما) وحنيف أتمارا (50 عاما) مستشار الأمن القومي السابق، وعبدالله عبدالله.

وكان من بين المرشحين أيضا أحمد والي مسعود، دبلوماسي سابق، ورحمة الله نبيل المدير السابق للمخابرات الأفغانية، والمرشح الرئاسي السابق زلمي رسول، ووزير الداخلية السابق نور الحق علومي، وقلب الدين حكمتيار رئيس ما يسمى "الحزب الإسلامي".

وجرى تأجيل الانتخابات مرتين، حيث كانت مقررة في أبريل/نيسان الماضي، ثم في يوليو/تموز الماضي.