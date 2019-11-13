شكرا لقرائتكم خبر عن قطع واسع للطرق في معظم المدن اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت)

تصاعدت حركة الاحتجاجات في معظم المناطق اللبنانية اليوم (الأربعاء)، رفضاً للمواقف التي أطلقها الرئيس اللبناني ميشال عون من التطورات الحاصلة على الساحة اللبنانية خلال مقابلة متلفزة الليلة الماضية.

وفي هذا الإطار، قطع المحتجون الطرق الرئيسية التي تربط بيروت بالجنوب والشمال والبقاع، إضافة إلى طرق فرعية في عدد من المناطق في شرق بيروت ومدينة طرابلس الشمالية ومدينة صيدا الجنوبية، حيث عمل الجيش اللبناني على فتح بعضها تسهيلًا لمرور المواطنين.