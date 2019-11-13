مصادر رجحت عبر "النشرة" أن يعتذر الحريري عن تشكيل الحكومة

أكدت مصادر عبر "النشرة" أن "​الاتصالات​ قائمة في موضوع ​تشكيل الحكومة​ وهناك أكثر من فكرة يتم التداول بها"، مرجحة أن "يتجه رئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ إلى الاعتذار وبالتالي ستتكثف الاتصالات مع الحريري لمعرفة قراره النهائي وتسمية شخص من قبله وعندها يعلن موعد الاستشارات".

وشددت المصادر على ان "الاجواء السلبية منذ ليل امس كانت مهيئة قبلا عبر الرسائل التي أرسلت عن التحركات فور انتهاء كلام الرئيس كذلك من خلال التقارير الأمنية، والأهم الرغبة باستكمال المخطط لتصويب المسار الذي ينقل من مكان إلى أخر والمؤسف أنه رغم التوضيحات بقي التركيز على استهداف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​".