باسيل: اللحظة الآن لتشكيل حكومة تستجيب للناس وتكسب ثقة البرلمان والاتصالات تبلورت ايجابياً

أعرب رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن ثقته بأن "الناس الطيبين يريدون الاستقرار والاصلاح معاً في حمى ​الدولة​ والحرية، حرية التظاهر والتنقل معاً"، مشيرا الى أن "كل نقطة دم تسقط تدمينا وتنبّهنا بأن لا يجرّنا أحد الى الفوضى والفتنة".

وشدد على أن "اللحظة الآن لتشكيل ​حكومة​ تستجيب للناس وتكسب ثقة البرلمان، و​الاتصالات​ تبلورت ايجابياً.لا يجب ان تضيع الفرصة".