أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن "أنهاء تنفيذ موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف تابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "الجيش كثف من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف".
ولفت إلى ان "في هذه الموجة تم استهداف مصنع لإنتاج رؤوس حربية لقذائف صاروخية في جنوب قطاع غزة، الحديث عن موقع لإنتاج القذائف الصاروخية ومواد خاصة لتصنيع القذائف الصاروخية بعيدة المدى"، مشيراً إلى "استهداف مقر قيادة لواء خانيونس ومخزن أسلحة في منزل".
كانت هذه تفاصيل خبر أفيخاي أدرعي: أنهينا موجة واسعة من الهجمات في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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