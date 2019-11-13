أفيخاي أدرعي: أنهينا موجة واسعة من الهجمات في غزة

أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​ عن "أنهاء تنفيذ موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف تابعة لمنظمة ​الجهاد الإسلامي​ في ​قطاع غزة​"، مشيراً إلى أن "الجيش كثف من وتيرة الغارات ونوعية الأهداف".

ولفت إلى ان "في هذه الموجة تم استهداف مصنع لإنتاج رؤوس حربية ل​قذائف صاروخية​ في جنوب قطاع غزة، الحديث عن موقع لإنتاج القذائف الصاروخية ومواد خاصة لتصنيع القذائف الصاروخية بعيدة المدى"، مشيراً إلى "استهداف مقر قيادة لواء خانيونس ومخزن أسلحة في منزل".