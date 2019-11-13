أكدت السلطات الصينية أن "54 شخصا معظمهم أطفال، أصيبوا جراء رش شخص مادة كيميائية كاوية داخل روضة أطفال في محافظة يونيان جنوب غربي البلاد"، معلنةً أن "المشتبه فيه تسلق الاثنين إلى داخل روضة الأطفال في المدينة ورش فيها الصودا الكاوية، وهي مادة كيميائية تسبب التآكل".
وأشارت إلى أن "51 من المصابين أطفال والآخرين من موظفي الروضة"، مؤكدة أن "اثنين من المصابين تعرضا لجروح بالغة، غير أنها لا تشكل خطرا على الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الصينية: 54 مصابا جراء هجوم كيميائي على روضة أطفال في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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