السلطات الصينية: 54 مصابا جراء هجوم كيميائي على روضة أطفال في الصين

أكدت ​السلطات الصينية​ أن "54 شخصا معظمهم أطفال، أصيبوا جراء رش شخص مادة كيميائية كاوية داخل روضة أطفال في محافظة يونيان جنوب غربي البلاد"، معلنةً أن "المشتبه فيه تسلق الاثنين إلى داخل روضة ​الأطفال​ في المدينة ورش فيها الصودا الكاوية، وهي مادة كيميائية تسبب التآكل".

وأشارت إلى أن "51 من المصابين أطفال والآخرين من موظفي ​الروضة​"، مؤكدة أن "اثنين من المصابين تعرضا لجروح بالغة، غير أنها لا تشكل خطرا على ​الحياة​".