عباس موسوي: الاعتداء الإسرائيلي على "سرايا القدس" جريمة حرب

ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، بـ"الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن "الاعتداء الذي أسفر عن استشهاد بهاء أبو العطا، القائد البارز في "سرايا القدس"، وزوجته أسماء أبو العطا، يرتقي إلى جريمة حرب يستوجب مقاضاة تل أبيب لدى المحاكم الدولية".
وشدد على أن "الحل الوحيد لمواجهة إسرائيل، هو الوحدة والمقاومة، متهما المؤسسات الدولية بالتزام الصمت إزاء هذا الاعتداء"، مطالباً المؤسسات الإقليمية والدولية، بـ"الإيفاء بالتزاماتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين".
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