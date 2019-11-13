عباس موسوي: الاعتداء الإسرائيلي على "سرايا القدس" جريمة حرب

ندد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​، ​عباس موسوي​، بـ"الاعتداء ال​إسرائيل​ي الذي استهدف "​سرايا القدس​"، ​الجناح​ العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في ​قطاع غزة​"، مشيراً إلى أن "الاعتداء الذي أسفر عن استشهاد بهاء أبو العطا، القائد البارز في "سرايا القدس"، وزوجته أسماء أبو العطا، يرتقي إلى جريمة حرب يستوجب مقاضاة ​تل أبيب​ لدى المحاكم الدولية".

وشدد على أن "الحل الوحيد لمواجهة إسرائيل، هو الوحدة و​المقاومة​، متهما المؤسسات الدولية بالتزام الصمت إزاء هذا الاعتداء"، مطالباً المؤسسات الإقليمية والدولية، بـ"الإيفاء بالتزاماتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على ​فلسطين​".