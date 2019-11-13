أمين عام أوبك: إبرام اتفاق تجارة بين أميركا والصين سيزيح غيمة قاتمة عن سوق النفط

أعلن الأمين العام لمنظمة "أوبك" ​محمد باركيندو​، "أنّه واثق من أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ و​الصين​ ستتوصلان لاتفاق تجارة، وأنّه سيزيح "غيمة قاتمة" تخيم على سوق ​النفط​".

وأوضح في تصريح صحافي، على هامش فعاليّة للقطاع في ​أبوظبي​، أنّ "من السابق لأوانه بحث القرار الّذي ستتّخذه "أوبك+" في شهر كانون الأول المقبل، ومن المبكر للغاية القول ما إذا كانت هناك حاجة لمزيد من التخفيضات"، لافتًا إلى أنّ "أوبك" وشركاءها من خارج المنظمة بحاجة لمواصلة العمل معا لتجاوز الضبابيّة، وهم ملتزمون بفعل ذلك".