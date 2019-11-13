نتانياهو يحذر الجهاد الإسلامي من استمرار إطلاق الصواريخ

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو أن "أمام حركة ​الجهاد الإسلامي​ الفلسطينية، خيار واحد، وهو وقف الهجمات الصاروخية، وإلا فإن إسرائيل ستواصل ضربها بلا رحمة"، مشيراً إلى "إنني قلت يوم أمس إننا لا نسعى إلى التصعيد، ولكننا نرد على أي اعتداء يُشن علينا بهجمة من طرفنا، وبرد عنيف جدا، وأعتقد أن من الأفضل لحركة الجهاد الإسلامي أن تدرك ذلك الآن، قبل فوات الأوان بالنسبة لها".

ولفت إلى "إنني أعتقد بأن هذه الرسالة باتت تُستوعب لدى الجهاد الإسلامي وهم يدركون بأننا سنستمر في ضربهم بلا رحمة، وبأن قوة إسرائيل كبيرة وبأن إرادتنا كبيرة جدا"، مشيراً إلى أنه في حال اعتقد قادة الجهاد الإسلامي بأن هذه الرشقات والإصابات ستضعفنا وستخفف من عزيمتنا فهم مخطئون، ولذا فإن أمامهم خيار واحد الكف عن هذه شن الهجمات أو تكبد المزيد من الضربات وهذا هو الخيار أمامهم".