وكالة الطاقة الدولية: نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ اعتبارا من 2025

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أنّ "من المتوقّع أن يتباطأ الطلب العالمي على النفط اعتبارًا من عام 2025، في ظلّ تحسّن كفاءة الوقود وزيادة استخدام المركبات الّتي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء".
ولفتت في تقريرها السنوي لآفاق الطاقة العالمية للفترة حتّى 2040، إلى أنّ "نمو الطلب على الطاقة سيواصل الزيادة على الرغم من أنّه سيسجّل تباطؤًا ملحوظًا في العقد الّذي يبدأ في 2030". ورأت أنّ "الطلب على النفط سيرتفع بنحو مليون برميل يوميًّا في المتوسط سنويًّا حتّى 2025 من 97 مليون برميل يوميًّا في 2018".
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