رئيس وزراء فلسطين دعا إلى تدخل دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أنّ "على إسرائيل وقف جرائمها ضدّ المدنيّين في قطاع غزة فورًا، وندعو الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى توفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة".
ولفت في بيانن إلى أنّ "الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة يجريان اتصالات إقليميّة ودوليّة مكثّفة لمنع العدوان من التدحرج"، مشدّدً على أنّه "لا يجب السماح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابيّة".
وكان قد أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أمس، "استهداف مبنى تواجد في داخله القيادي في "حركة الجهاد الإسلامي" جهاد أبو العطا، في عمليّة مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام"، ما أدّى إلى مقتله وزوجته وإصابة طفليه بجروح خطرة.
وردًّا على ذلك، أطلق مسلحون من الحركة أكثر من 200 صاروخ على إسرائيل طوال يوم أمس الثلثاء. وأدّت ضربات جوية إسرائيلية أخرى ضدّ أهداف لحركة الجهاد في غزة إلى مقتل ثمانية فلسطينيين آخرين.
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