رئيس وزراء فلسطين دعا إلى تدخل دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​، أنّ "على إسرائيل وقف جرائمها ضدّ المدنيّين في ​قطاع غزة​ فورًا، وندعو ​الأمم المتحدة​ ومنظمات حقوق الإنسان إلى توفير الحماية لأبناء شعبنا من انتهاكات الاحتلال سواء في غزة أو الضفة".

ولفت في بيانن إلى أنّ "الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ والحكومة يجريان اتصالات إقليميّة ودوليّة مكثّفة لمنع العدوان من التدحرج"، مشدّدً على أنّه "لا يجب السماح للمتنافسين في الانتخابات الإسرائيلية باستخدام الدم الفلسطيني كورقة انتخابيّة".

وكان قد أعلن المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي​، أمس، "استهداف مبنى تواجد في داخله القيادي في "​حركة الجهاد الإسلامي​" جهاد أبو العطا، في عمليّة مشتركة لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام"، ما أدّى إلى مقتله وزوجته وإصابة طفليه بجروح خطرة.

وردًّا على ذلك، أطلق مسلحون من الحركة أكثر من 200 ​صاروخ​ على إسرائيل طوال يوم أمس الثلثاء. وأدّت ضربات جوية إسرائيلية أخرى ضدّ أهداف لحركة الجهاد في غزة إلى مقتل ثمانية فلسطينيين آخرين.