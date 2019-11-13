وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد: اغتيال أبو العطا كان خطوة ضرورية لضمان أمننا

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد نفتالي بينت أن "اغتيال القيادي في "​سرايا القدس​" بهاء أبو العطا، كان خطوة ضرورية لضمان أمن إسرائيل"، ووجه رسالة تهديد لأعداء ​الدولة​ الاسرائيلية، واصفاً أبو العطا بـ"أنه كان مهندسا إرهابيا في حركة "الجهاد الإسلامي وعمل على إرهاب مواطني إسرائيل"، مشددا على أن "اغتياله صباح أمس كان "خطوة ضرورية ذات أهمية حيوية لأمن إسرائيل".

ولفت إلى أن "​الحكومة الإسرائيلية​ لن تتردد في التصرف مستقبلا وصباح اليوم نبعث برسالة واضحة إلى جميع أعدائنا أينما كانوا على كل من يخطط للإضرار بنا، ألا يكون على قناعة بأنه سيبقى على قيد ​الحياة​ وكنتم وستظلون في مرمى نيراننا".