روحاني: تمكنا من السيطرة على الازمة الاقتصادية

اكد الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ ان "ايران تمكنت الى حد كبير من السيطرة على الازمة الاقتصادية الناجمة عن الحظر الاميركي المفروض"، مشددا على "ضرورة الوحدة والتلاحم في البلاد بين مختلف التوجهات"، مشيراً إلى أنه "علينا ان نتحمل بعضنا بعضا لان المرحلة الان هي مرحلة الوحدة والتلاحم والصمود امام ​اميركا​".

واعتبر أن "المشاريع الكبيرة التي تم افتتاحها في محافظتي يزد و​كرمان​ يومي الاثنين والثلاثاء ردا حازما جدا على ​البيت الابيض​"، مشيراً إلى أن "افتتاح هذه ​المصانع​ وتوظيف هذه الاستثمارات وبذل هذه الجهود في المحافظتين امر قيم جدا"، مضيفاً "ان البعض يتصورون بان ​الاتفاق النووي​ هو كل ما قمنا به الا انه يشكل واحدا من اعمالنا الزاخرة بالفخر الى جانب العديد من المنجزات في مختلف المجالات الانمائية".