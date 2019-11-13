جورج الحاج للـ LBC: اضراب موظفي المصارف مفتوح الى حين توفر الظروف الامنية المناسبة

اكد رئيس اتحاد موظفي المصارف ​جورج الحاج​ في حديث لقناة الـ "LBC" ان "​اضراب​ الموظفين مستمر بغض النظر عن التطورات الحاصلة في البلد"، مشيرا الى ان "الاضراب مفتوح الى حين توصل ​جمعية المصارف​ بالتعاون مع السلطات الى توفير الظروف الامنية المناسبة".

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