بري: رغم احقية مطالب الحراك الحقيقي يجب الحفاظ على الانتظام العام للمؤسسات

لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، أكد خلال لقاء الأربعاء النيابي أن "​الأمن​ يجب أن يكون له الأولوية قبل كل شيء"، مشيرا الى أنه "رغم أحقية معظم مطالب الحراك الحقيقي، يجب الحفاظ على الإنتظام العام للمؤسسات التربوية والصحية والإجتماعية".

ودعا بري الى "صيانة السلم الاهلي والوحدة الوطنية الداخلية"، معتبرا أن "المرحلة الراهنة تستدعي تحمل المسؤولية من الجميع لإنتشال الوطن من قعر هاوية ان حصلت لن يسلم أحد".

وجدد دععوته الى "الإسراع في تشكيل ​حكومة​ جامعة قادرة على تحقيق أمنيات اللبنانيين في ​مكافحة الفساد​ والإلتزام بالإصلاحات وتطوير ​الحياة​ السياسية بما يلبي طموحات اللبنانيين، والانتقال الى دولة المواطن والمؤسسات"، محذرا من "الوقوع في فخ ​الفراغ السياسي​".