علمت "​الخليج 365​" ان "​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ طلب تشكيل وفد من المتظاهرين بمحيط ​بعبدا​ للاستماع إلى مطالبهم ولكنهم رفضوا".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الرئيس عون طلب تشكيل وفد من المتظاهرين بمحيط بعبدا للاستماع إلى مطالبهم ولكنهم رفضوا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.