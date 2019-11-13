اتصل رئيس الحكومة الاسبق ​تمام سلام​ برئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​، معزيا بعلاء أبو فخر الذي قضى في الحادث المأسوي في منطقة خلدة مساء امس. وأشاد سلام ب"الموقف الوطني الذي عبر عنه جنبلاط ودعوته إلى التهدئة منعا للانزلاق نحو الفتنة".



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كانت هذه تفاصيل خبر سلام اتصل بجنبلاط مشيدا بموقفه الداعي لمنع الانزلاق نحو الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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