عطاالله: أقول لقطاع الطرق والفاسدين ساعة المحاسبة اقتربت

اشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطاالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "‏تحالف قطاع الطرق، فلول الميليشيات، ناهبو ​المال​ العام والفاسدون في معركة مستميتة ضد ​رئيس الجمهورية​ ومعهم الإعلام المأجور والمضلل. لقد بدأوا يتحسسون رقابهم لأن المحاسبة قد اقتربت".

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