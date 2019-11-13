تيمور جنبلاط ينعي أبو فخر: إستشهدت لأجل لبنان الجديد

نعى رئيس "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​تيمور جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي علاء أبو فخر، قائلا "قناعتك كانت منذ البدابة ان تنضم لمسيرة الأحرار وقدرك ان تستشهد لأجل ​لبنان​ الجديد امام طفلك وزوجتك ورفاقك في مشهد مأساوي لن ينسوه ولن ننساه".

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