الصمد: ما يجري بطرابلس والشمال من ممارسات كيدية بحق المعارضين للسلطة لم يعد مقبولا

أعرب النائب ​جهاد الصمد​ عن استنكاره "الجريمة النكراء الّتي أودت بحياة المرحوم زياد حسون في منطقة ​أبي سمراء​ ب​طرابلس​، وإصابة آخرين إصابات حرجة نتمنّى لهم الشفاء العاجل".

ورأى في بيان، أنّ "هذه الجريمة لم تكن لتحدث لولا الرعاية السياسيّة والأمنيّة للقتلة، وهم معروفون لدى الجميع"، مشدّدًا على أنّ "ما يجري في طرابلس و​الشمال​ من ممارسات كيديّة بحقّ المواطنين المعارضين للسلطة لم يعد مقبولًا ولا مسموحًا استمرارها. إذ لا يجوز بأيّ شكل من الأشكال أن يكون مسؤول فرع ​مخابرات الجيش اللبناني​ في الشمال ومحافظ الشمال وبعض الدوائر القضائية يأتمرون بأوامر حزبيّة، لأنّهم يجب أن يكونوا في خدمة الناس وليس في خدمة من وضعوهم في مناصبهم".

ودعا الصمد، المسؤولين في السلطة وفي قيادة الجيش و​وزارة الداخلية والبلديات​ و​وزارة العدل​ إلى "وضع حدّ لتلك الممارسات، إذ أن الكيل قد طفح وتجاوز الظالمون المدى".