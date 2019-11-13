الحريري عرض مع مدير دائرة الشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو المستجدات بلبنان

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، مدير دائرة الشرق الاوسط في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو وعرض معه المستجدات في لبنان.
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