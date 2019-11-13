قدم رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي، "أحر وأصدق التعازي القلبية من ذوي الشهيد علاء أبو فخر، و​الحزب التقدمي الاشتراكي​ و​الطائفة الدرزية​ الكريمة. وقد آلمني جداً استشهاده والطريقة المفجعة التي استشهد بها"، مطالبا "​القضاء​ المختص بالقيام بكل التحقيقات اللازمة وإنزال أشد العقوبات بمن يظهره التحقيق مذنباً ومسؤولاً".

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كانت هذه تفاصيل خبر جعجع معزيا بأبو فخر: لإنزال أشد العقوبات بمن يظهره التحقيق مذنبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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