بري تقدم بشكوى ضد تحسين خياط وشركة الجديد

افادت معلومات صحافية بأن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، تقدم بواسطة وكيله المحامي ​علي رحال​، بشكوى الى جانب ​النيابة العامة التمييزية​ في وجه تحسين الخياط وشركة "الجديد" وآخرين بجرائم إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقدح والذم والتحقير ونشر ​الأخبار​ الكاذبة وجرائم المطبوعات". وسجلت الشكوى تحت الرقم 7706/2019 وهي قيد التحقيق من قبل أحد المحامين العامين التمييزيين.

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