هيئة حمانا بالوطني الحر استنكرت محاولة احراق مكتب التيار في البلدة

استنكرت هيئة ​حمانا​ في ​التيار الوطني الحر​ محاولة احراق مكتب التيار في البلدة، في وقت متأخر من ليل أمس، معتبرة ان "استهداف مكتب التيار في حمانا، هو نتيجة ثقافة البعض اللاديمقراطية التي تسود في هذه الفترة الدقيقة التي يمر بها وطننا العزيز".

وفي بيان لها أكدت الهيئة أنها مستمرة في نهجها الديمقراطي والانفتاحي على جميع المكونات السياسية في البلدة كما المنطقة، وهي تضع هذا التصرف المشين برسم الرأي العام الحماني، كما تضع كل ثقتها ب​الاجهزة الامنية​، الحامية للجميع والمرجع الأول والأخير، لاكتشاف الفاعلين كما المحرضين على الاعتداء، مذكرة ان "هذا الاعتداء هو الرابع من نوعه على مكتب التيار في حمانا".