شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: "طيبة 1" أولى ثمار رؤية مصر 2030 فى التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سحر طلعت مصطفى عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن إطلاق مصر للقمر الصناعى "طيبة 1"، هو نقلة نوعية فى خدمات التعليم عن بعد، وكذلك التحول الرقمى التى تسعى مصر إليه كأحد أدوات دفع حركة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنه يوفر خدمات جديدة للاتصالات والإنترنت، ويغطى المناطق المحرومة منها داخل مصر، كما يمنح طلاب المدارس فرصة التفاعل مع تجارب التعليم عن بعد، ويمنح نفس الفرصة للتواصل مع تجارب متقدمة للباحثين وطلاب الجامعات.

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وأضافت مصطفى، أن هذا الإطلاق هو أولي ثمار رؤية مصر 2030 والتي تنعكس على المواطن بشكل كبير فى تحسين الخدمات التى تقدمها الدولة له خاصة فى مجال التعليم والتدريب، حيث يتم التحكم والإدارة للمرة الأولى من جانب المهندسين المصريين فى القمر الصناعى، وهو ما يعد اللبنة الأولى فى تكوين خبرات علمية فى مجال يعد جوهر التنمية المستدامة فى ضوء خطة مصر للتحول الرقمى، وبناء اقتصاد يقوم علي المعرفة وخلق كوادر بشرية يحتاجها سوق العمل بالداخل و الخارج.

وتابعت مصطفى، أن تغطية القمر الصناعى لبعض الدول العربية ودول أفريقيا يعزز أيضا من دور وقوة مصر الناعمة فى دائرتها العربية والأفريقية، والتى تعد مصر بوابتها، ما يمنحها أفضلية فى جذب الاستثمارات الاجنبية كون الاتصالات جزء مهم من الأدوات التى يعتمد عليها المستثمرين فى إدارة أعمالهم حول العالم.