شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد: عيد الجهاد ملحمة وطنية تبلور التفاف الشعب حول سعد زغلول لطرد الانجليز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا، أن الاحتفالية التي يقيمها الحزب اليوم بمناسبة عيد الجهاد ليست مناسبة خاصة ببيت الأمة وحده ولكنها احتفالية لكل المصريين.

وأوضح «قوطة»، ، أن هذا العيد يذكرنا بالدور الوطني للزعيم الراحل سعد زغلول والشعب المصري الذي ألتف حوله ومنحه توكيلات تفويض ليمثل الشعب في نضاله ومطالبه المشروعة ضد المستعمر البريطاني.

وقال عضو الهيئة العليا، دائما يظهر المعدن الأصيل للمصريين وقت الأزمات والشدائد خاصة عندما يرتبط هذا الامر بالوطن، مؤكدا ان كافة أطياف الشعب المصري دائما علي أتم استعداد للدفاع عن وطنهم ضد اي معتدي وهو ما يثبته التاريخ علي مر العصور .

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وأشار «قوطة» الي الدور الوطني الذي لعبه الزعيم الراحل سعد زغلول ورفاقه في بث الروح الوطنية في نفوس المصريين وزاد من حماسهم الامر الذي كانه له المردود الايجابي بإستشعار المحتل الاجنبي بخطر وجوده في مصر وكان لذلك في النهاية عظيم الاثر بقيام ثوره 1919 العظيمة .

ويحتفل حزب الوفد اليوم الأربعاء برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وقيادات الوفد وأعضاءه من مختلف المحافظات بعيد الجهاد الوطني، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية.