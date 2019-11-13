شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة لحقوق الإنسان": الوفد المصرى بجنيف قطع الطريق على المتربصين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن تركيا وقطر قاموا بتحركات موسعة داخل مبنى الأمم المتحدة مع المنظمات الدولية وبعض الدول، بإغراءات كبيرة لكى تفشل ما تقوم به مصر من إنجازات كبيرة وتقدم فى الملاحظات المطروحة للمناقشة.

وأضاف عبد النعيم، فى تصريحات له، أن مصر قامت بالرد الذى يقطع الألسنة خلال الاستعراض الدورى الشامل من تقدم فى كل الملفات، متابعا: "لم تتراجع تركيا عن التعند و لكن لم تفلح فى عنادها مع الوفد المصرى".

وذكر محمد عبد النعيم، أن مصر التزمت بكل المواثيق والمعاهدات الدولية، مضيفا: "وجاء بكلمة رئيس الوفد المصرى كل الإنجازات والإصلاحات التى تمت من إصدار قانون الجمعيات الذى كان حوله 23 ملاحظة وكثير من الردود التى قطعت الطريق على البلدان المتربصة بمصر".