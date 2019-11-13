شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا: صندوق الاستثمار فى الآثار خطوة جيدة تدر دخلا للدولة بالعملة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أن إنشاء صندوق فرعى للاستثمار فى قطاع الآثار خطوة جيدة للغاية، لافتا إلى أن هناك الكثير من المناطق الأثرية غير المستغلة فى مصر، كما أن الاستثمار فى هذا القطاع منقطع منذ سنوات طويلة.

أضاف أبو العلا لــ"الخليج 365"، أن الاستثمار فى المناطق الأثرية وفتح الباب أمام المستثمرين للدخول فى هذا القطاع يمثل نقلة اقتصادية نوعية حيث تتمتع مصر بوجود أكبر نسبة آثار من بين دول العالم كله، لافتا إلى أن كثير من دول العالم تستثمر فى هذا القطاع وتجنى أرباح هائلة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاستثمار فى هذا القطاع من شأنه أن يدر دخلا كبيرا للدولة بالدولار.

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يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عزم الصندوق تأسيس صندوق فرعي للاستثمار في قطاع الآثار، لما يتمتع به هذا القطاع من فرص متاحة حاليا، علما بأن الاستثمار في هذا القطاع متوقف منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال أيمن سليمان ، أنه تم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الآثار تعطي الصندوق حق انتفاع لبعض المناطق الأثرية، وهو ما يسمح بدخول فئات مختلفة من المستثمرين.