برلمانى يتقدم باقتراح لتنظيف قباب ومآذن القلعة بقاهرة المعز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال بسيونى في اقتراحه، أن قلعة محمد على من أهم الاثار التاريخية والإسلامية بالبلاد، وتعد من أهم المزارات السياحية للوفود الأجنبية، ورغم اهتمام الدولة منذ فترة بترميم أجزاء منها وتشجير أجزاء أخرى، الا ان للأسف، طالتها يد الإهمال حتى أصبحت قبابها ومآذنها تعانى الإهمال من كثرة الاتربة التي طمستها عبر السنوات الماضية.
ودعا الدكتور حسن بسيونى، الدولة الى رعاية ذلك الأثر الهام في قاهرة المعز، وإزالة الاتربة التي طمست معالمه، مقترحا، تكليف إحدى شركات النظافة أو المقاولات، بمتابعة تلك النظافة دوريا، حتى يترك انطباع جيد لدى المترددين علي القلعة سواء من المواطنين او السائحين.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة اهتمام الدولة بتلك الاثار والمزارات، مثلما تهتم بكافة أجهزتها لتشجيع السياحة والعمل على جذب السائحين، مشيرا الى ان السياحة تمثل مصدر هام للدخل القومى والعملة الصعبة، بالاضافة الى توفير فرص العمل.
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