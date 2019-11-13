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برلمانى يتقدم باقتراح لتنظيف قباب ومآذن القلعة بقاهرة المعز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

تقدم المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، باقترح برغبة الى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتنظيف وإزالة الأتربة على قباب ومآذن مسجد محمد على بالقلعة.

 

وقال بسيونى في اقتراحه، أن قلعة محمد على من أهم الاثار التاريخية والإسلامية بالبلاد، وتعد من أهم المزارات السياحية للوفود الأجنبية، ورغم اهتمام الدولة منذ فترة بترميم أجزاء منها وتشجير أجزاء أخرى، الا ان للأسف، طالتها يد الإهمال حتى أصبحت قبابها ومآذنها تعانى الإهمال من كثرة الاتربة التي طمستها عبر السنوات الماضية.

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ودعا الدكتور حسن بسيونى،  الدولة الى رعاية ذلك الأثر الهام في قاهرة المعز، وإزالة الاتربة التي طمست معالمه، مقترحا، تكليف إحدى شركات النظافة أو المقاولات، بمتابعة تلك النظافة دوريا، حتى يترك انطباع جيد لدى المترددين علي القلعة سواء من المواطنين او السائحين.

 

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة اهتمام الدولة بتلك الاثار والمزارات، مثلما تهتم بكافة أجهزتها لتشجيع السياحة والعمل على جذب السائحين، مشيرا الى ان السياحة تمثل مصدر هام للدخل القومى والعملة الصعبة، بالاضافة الى توفير فرص العمل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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