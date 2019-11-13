ضبط 1500 عبوة عصير وحلوى غير صالحة داخل محال قريبة من المدارس في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة لضبط الأسواق، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر.

أسفرت الحملة عن ضبط 1500 عبوة عصير وحلوى أطفال منتهية الصلاحية، وذلك خلال المرور على الأسواق والباعة بالأماكن القريبة من المدارس والتأكد من سلامة وصلاحية السلع الغذائية المعروضة للأطفال وذلك في منطقة العديسات شرق التابعة لمدينة الطود.

كما أسفرت الحملة، برئاسة عبد الرزاق الصافي رئيس الرقابة التموينية وعضوية رفاعي أحمد، ومحمد عبد الرحيم مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، عن ضبط 100 كيلو جرام دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية قبل بيعها في السوق السوداء، وربع طن ملح وأغذية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق.