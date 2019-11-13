أخفوها بين ملابسهم.. ضبط923 طربة حشيش بحوزة سيدات ورجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بمحاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر نفق الشهيد أحمد حمدي بمنطقة شرق قناة السويس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إن القوات المعنية بتأمين أحد الأكمنة الأمنية شرق نفق الشهيد أحمد حمدي التابعة للإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط سيارة نقل قيادة أحد الأشخاص "سائق" حال عبوره النفق من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية وبصحبته ثلاثة سيدات "بدون عمل – مقيمين بالإسماعيلية".

عقب تقنين الإجراءات وبتفتيشهم بمعرفة العنصر النسائي، وتفتيش السيارة وقائدها بمعرفة قوة الكمين عُثر بين طيات ملابسهم وبأجزاء متفرقة من السيارة على 923 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالي 92,300 كيلو جرام.

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كما عثرت قوات الأمن على 7 لفات مختلفة الأحجام من مادة الأفيون المخدر وزنت حوالي 2 كيلو جرام.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار والهواتف المحمولة بقصد التواصل مع العملاء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.