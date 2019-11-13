الإسكندرية لأسمنت بورتلاند تتحول للربح في الربع الثالث من العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

تحولت نتائج أعمال شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، من الخسارة للربح خلال الربع الثالث من العام الجاري، على الرغم من تراجع المبيعات.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة، اليوم الأربعاء، حققت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، خلال الثلاثة شهور (يوليو – سبتمبر 2019) ربحا بقيمة 72.4 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 115.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الثالث من 2019 إلى 503.2 مليون جنيه مقابل 611.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بحسب القوائم المالية.

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وتراجعت خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام إلى 96.6 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 245.7 مليون جنيه.

وانخفضت مبيعات الشركة خلال الفترة (يناير – سبتمبر 2019) إلى 1.6 مليار جنيه، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل الشركة في إنتاج وتجارة الأسمنت بجميع أنواع الجبس وجميع المنتجات التي لها علاقة بصناعة الأسمنت والجبس والطوب ومواد البناء بصفة عامة، إما بنفسها أو الاشتراك مع غيرها وتسويق هذه المنتجات داخل مصر أو تصديرها أو استيرادها.