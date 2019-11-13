”قوى التغيير“ في السودان: أوامر بتوقيف أعضاء ”مجلس قيادة انقلاب 1989“

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، أن النيابة الجنائية تواصل إجراءاتها بخصوص بلاغ ضد الرئيس المخلوع عمر البشير ومساعديه، بتهمة تدبير وتنفيذ انقلاب 30 جوان 1989.
وفي ماي الماضي، تقدم محامون سودانيون بعريضة قانونية للنائب العام بالعاصمة الخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بتهمة ”تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989“.
وقال محمد حسن عربي، منسق اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير، قائدة الاحتجاجات بالبلاد: إن ”النيابة خاطبت سلطات السجون لتسليم المتهمين عمر البشير، وعلي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، وعوض أحمد الجاز“.
وأشار ”عربي“، في تصريحات إعلامية، إلى إصدار أوامر توقيف بحق جميع أعضاء مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ، من العسكريين الأحياء، أو ما كان يُعرف بـ“مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني“؛ السلطة الحاكمة التي تكونت عقب تولي البشير الحكم في جوان 1989.
وأضاف أنه ”صدرت أوامر بتوقيف مدنيين اثنين وهما علي الحاج محمد، وإبراهيم السنوسي“.
وأشار عربي إلى أنه لم يتم القبض عليهم حتى الآن.
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