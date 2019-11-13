برلمان النمسا يناقش قضايا الهجرة ويدين ابتزاز تركيا

بدأ المجلس الوطني النمساوي البرلمان، اليوم الأربعاء، مناقشات موسعة حول مستقبل عضوية الاتحاد الأوروبي خاصة مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا والتهديدات التي تمثلها تركيا على استقرار المنطقة وتدخلها في الشئون الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية هيربرت كيكل - في تصريحات اليوم - إنه لا يوجد استعدادات كافية لمواجهة موجة جديدة من تدفق اللاجئين إلى النمسا، معتبرا أن الحكومة

المقبلة المكونة من حزبي الشعب والخضر غير قادرة على مواجهة تلك التهديدات حيث لا يؤمن حزب الخضر بحماية الحدود والتصدي لموجات الهجرة .من جانبه، قال وزير الشئون الأوروبية السابق جيرنوت بلوميل أن توسعة الاتحاد الأوروبي أفضل لمستقبل أكثر استقرارا، موجها انتقادات إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب تضييقه على مفاوضات انضمام شمال مقدونيا إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن البلاد قد استوفت جميع الشروط لمثل هذه المحادثات.من ناحيته، أكد وزير الخارجية ألكساندر شالينبرج أن مصداقية الاتحاد الأوروبي هي نقطة الانطلاق للتفاوض مع مقدونيا الشمالية وألبانيا خاصة وأنه على الاتحاد أن يتجنب عدم الاستقرار في المنطقة، رافضا ما أسماه ابتزاز تركيا للاتحاد الأوروبي في قضايا منها مكافحة الهجرة أو في التصدي لمقاتلي داعش.يذكر أن تركيا هددت بإرسال المزيد من عناصر تنظيم (داعش) إلى أوروبا في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.