الإمارات ومصر.. شراكة استراتيجية ونموذج يحتذي للعمل المشترك

أوردت وكالة الأنباء الإماراتية، تقريرًا اليوم الأربعاء عن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات ومصر في مجال التحديث الحكومي لتترجم رؤية قيادتي البلدين في بلورة نموذج عربي مشترك وملهم للعمل الحكومي وفقًا لأفضل المعايير العالمية.



وأشار تقرير (و ام) أنه في أبريل 2018 .. دشنت الإمارات ومصر شراكة استراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق استراتيجية مصر 2030، وشملت مجالات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أربعة محاور رئيسة، تضمن المحور الأول الأداء والتميز الحكومي عبر تطبيق منظومة التميز الحكومي العالمي وتوفير الدعم لعقد أول مؤتمر للتميز الحكومي بجمهورية مصر العربية والعمل على تصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية بالاستناد إلى التجربة الإماراتية المتميزة في هذا الخصوص.



وركز المحور الثاني على القدرات الحكومية عبر تصميم وتقديم برامج تدريبية من خلال برنامج قيادات حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية وتوفير تدريب عملي للنخبة من الموظفين وتوفير المواد التدريبية للكفاءات التخصصية وعقد جلسات قيادية لمتحدثين إماراتيين وورش عمل لتطوير الأفكار وصياغة الرؤى والتصورات

إضافة إلى العمل على تصميم مركز اختبارات عالمي المستوى للأكاديمية الوطنية للقدرات في مصر.



أما المحور الثالث فتمثل في الخدمات الحكومية وشمل إنشاء أول مركز خدمات نموذجي في مصر ويتضمن تطبيق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية والعمل على تصميم رحلة المتعامل على غرار تلك المعتمدة في برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بالإضافة إلى التحول الذكي بما في ذلك تطوير الخدمات الذكية وتطوير خدمات الموارد البشرية لموظفي الحكومة.



وتضمن المحور الرابع المسرعات الحكومية وإنشاء أول مسرعات حكومية مصرية بالتعاون مع حكومة الإمارات والتي تسعى إلى مواجهة التحديات الرئيسية في العمل الحكومي التي قد تبطئ من وتيرة الإنجاز بغية تحقيق المستهدفات في مدة زمنية قصيرة بحيث تسهم هذه المسرعات في تسريع إنجاز المشاريع والقوانين وتطبيق السياسات وإرساء ثقافة الابتكار والريادة في العمل الحكومي وبناء آلية عمل تكاملية بين مختلف فرق العمل الحكومية من جهة وبين الجهات الحكومية

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والقطاع الخاص من جهة أخرى.وتمخض عن هذه الشراكة عقد برامج تدريبية لبناء قدرات الموظفين الحكوميين المصريين لتعزيز القدرات الحكومية وبناء كوادر مستقبلية قادرة على إحداث فرق في العمل الحكومي وتحسين مستوى الإجراءات والمعاملات بما يسهم في تحقيق أهداف ورؤية مصر 2030.



وبناء على رغبة الحكومة المصرية بتفعيل جائزة مصر للتميز الحكومي تم اعتماد تطبيق منظومة التميز الحكومي الإماراتية على فئات جائزة مصر للتميز الحكومي.



وفي شهر يوليو 2018 أقيمت في القاهرة فعاليات مؤتمر "مصر للتميز الحكومي 2018" الذي شكل باكورة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في هذا المجال.



وشهد المؤتمر الأول من نوعه على مدى يومين تقديم إطار عمل شامل لنقل التجربة الإماراتية الناجحة لمصر في ثلاثة محاور رئيسية هي الأداء والكفاءة والتميز الحكومي والقدرات الحكومية والخدمات الذكية.



وفي 31 أكتوبر من العام الجاري كرم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الفائزين بجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الأولى في احتفالية أقيمت خصيصا لهذا الغرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور وبمشاركة وفد وزاري إماراتي برئاسة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.



وشكل الحدث قصة نجاح جديدة للشراكة بين البلدين بما يعكس دأب وحرص دولة الإمارات على إنتاج وتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الهادفة إلى تطوير مسيرة العمل الحكومي على المستوى العربي والإقليمي من خلال نقل تجربتها الحكومية الرائدة إلى العديد من الدول الشقيقة.

