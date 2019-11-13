إيران تواصل خفض التزاماتها وتعلن استعدادها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%

أكدت إيران استعدادها لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في منشأة "فوردو" بعد ما نقلت مستودعًا يحوي ألفى كجم من مادة "UF6" إلى المنشأة وربط المستودع بخطوط التغذية.

وأفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية اليوم الأربعاء أنه تم إنجاز العمليات التقنية ذات

الصلة والتي تتضمن التفريغ النهائي والتحكم بأجهزة الطرد المركزي وفحص أنظمة السيطرة والتحكم والتشغيل الآلي.



وتعتبر هذه الخطوة الرابعة التي تتخذها إيران في إطار خفض التزاماتها النووية، إزاء استمرار ما وصفته

بعدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق بالتزاماتها .



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن أمس الثلاثاء أن بلاده ستتخذ الخطوة الرابعة لخفض الالتزامات تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحا أن الاتفاق النووي تضمن أن تعمل أجهزة الطرد المركزي في منشاة "فردو" والبالغ عددها 1044 جهازا دون ضخ الغاز فيها.

