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القوات الأمريكية تعيد انتشارها شمال شرقي سوريا

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 سحبت القوات الأمريكية جزءًا كبيرًاا من قواتها من قاعدة صرين، جنوب مدينة عين العرب (كوباني)، فيما استقدمت رتلًا عسكريًا جديدًا إلى الأراضي السورية من العراق عبر معبر الوليد الحدودي.

 أفادت وسائل إعلام محلية، بأن رتلًا كبيرًا من قوات التحالف ضم نحو 120 سيارة محملة بالذخيرة والمدرعات والمواد اللوجستية خرج من قاعدة صرين، التي

تعتبر من أكبر قواعد التحالف في شمال شرق سوريا، صباح اليوم الأربعاء متجها شرقًا.

وترافق ذلك بسماع دوي انفجارات ضخمة في القاعدة، يعتقد أنها ناجمة عن قصف جوي نفذته طائرات التحالف لتدمير بعض التجهيزات التي تركتها في القاعدة المهجورة.

 

من جهة أخرى، دخل رتل

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عسكري أمريكي ليل الثلاثاء، إلى داخل الأراضي السورية من شمال العراق عبر معبر الوليد الحدودي، متوجها نحو القواعد الأمريكية شمال وشمال شرقي سوريا.

 

وعلى صعيد آخر، وصلت عشرات الشاحنات، تحمل آليات ثقيلة وأسلحة وذخائر ومعدات لوجستية، إلى قاعدة "قسركي" على أتوستراد الـm4 بين منطقتي تل تمر وتل بيدر.

 

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستعيد نشر جنودها في مناطق شمال شرقي سوريا، لاسيما في المناطق النفطية.

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