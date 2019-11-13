إسرائيل تجدد قصفها على غزة وصافرات الإنذار تدوي

واصلت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي قصفها، صباح اليوم الأربعاء، لمجموعة من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، بحسب وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية.

وأفادت الوكالة بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت بصاروخ واحد أرضاً زراعية بحي تل الهوا غرب مدينة غزة ملحقة أضراراً مادية بعدد من المنازل التي تحطم زجاجها.

واستشهد فلسطينييان صباح اليوم الأربعاء في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، جراء التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة، في غزة، في بيان، "وصول شهيد إلى مستشفى الأقصى".

وكانت الوزارة أعلنت في بادىء الأمر عن سقوط شهيد فلسطيني ثم رفعت الحصيلة الى شهيدين، ليصل ليرتفع العدد إلى 12 شهيداً.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أرضا زراعية شرق دير البلح ومنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، حسب المصدر نفسه.

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وفي السياق ، ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست صباح اليوم الأربعاء، أن رشقة صاروخية ضربت إسرائيل من قطاع غزة بعد ليلة هادئة.

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وأضافت أن صافرات الإنذار دوت بعد إطلاق صواريخ باتجاه المجتمعات الحدودية مع غزة. وحسب الصحيفة، تعرضت إسرائيل لنحو 200 قذيفة صاروخية أمس الثلاثاء، بعد التصعيد الأخير.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت عن مقتل 10 فلسطينيين أمس الثلاثاء جراء الغارات الإسرائيلية.