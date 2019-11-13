أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وجرح سبعة آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة كابول.

وقال المتحدث باسم الوزارة نصرة رحيمي إن الانفجار وقع حوالي الساعة 0725 صباحاً (0255 بتوقيت جرينتش).

كما تسبب الانفجار في تدمير عدة سيارات بالمنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 14 شخصاً في انفجار سيارة ملغومة في كابول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.