كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايوان تدعو هونج كونج إلى وقف "القمع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت رئيسة تايوان تساي إنغ ون حكومة هونغ كونغ إلى وقف "أعمال القمع"، قائلة إن هذه الأعمال تهدد الحرية وسيادة القانون.

وتعليقًا على اعتداء الشرطة على الطلاب في جامعة هونغ كونغ الصينية، قامت تساي بالتغريد عبر حسابها علي تويتر قائلة أن الشرطة في تايوان استخدمت أساليب مماثلة خلال سنوات الأحكام العرفية، التي تم رفعها في عام 1987.

كتبت: "ماضينا المظلم، الذي عملنا بجد لتركه وراءنا، أصبح حقيقة واقعة بالنسبة لهونغ كونغ". وتابعت قائلة "أدعو حكومة هونغ كونغ رسميًا إلى وقف أعمال القمع هذه قبل أن يفوت الأوان".

وبررت شرطة هونغ كونغ تصرفاتها قائلة إنهم يتصرفون دفاعًا عن النفس، ويؤكدون أن الجامعات ليست ملاذًا للمخالفين للقانون.

دعت تساي جميع الدول الديمقراطية إلى "الوقوف مع هونج كونج" والتعبير عن قلقها إزاء التطورات هناك. واضافت "الآن، تعمل السلطوية على محو الحرية وسيادة القانون في هونغ كونغ".

وقد داهمت شرطة هونج كونج الحرم الجامعي للقيام باعتقالات لأنها تشتبه بشدة في استخدامه لصنع قنابل بنزين لمهاجمة الشرطة.

تم انتقاد الشرطة لدخولها جامعة هونغ كونغ الصينية يوم الثلاثاء، والتي وصفها البعض بأنها هجوم على التعليم العالي وعلامة علي تدهور العلاقات بين الشرطة والجمهور.

وقال المتحدث باسم الشرطة تسي تشون تشونج في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بعد تعرض شرطة مكافحة الشغب التي تحرس جسر للمشاة بجوار الحرم الجامعي لهجوم متكرر.

وتساءل كيف يمكن للمتظاهرين والطلاب الحصول على مئات القنابل التي تعمل بالبنزين ونشرها بسرعة في المنطقة، قائلًا إن هذا أثار شكوكًا قوية بأنهم يصنعوها هناك.

وقد حذرت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة مرة أخرى من التدخل في شؤون هونج كونج، قائلة إن المدينة جزء من الصين، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

قال المتحدث باسم الوزارة جينج شوانغ فى مؤتمر صحفى اليوم الاربعاء، إنه يتعين على اعضاء مجلس الشيوخ الامريكى التوقف عن محاولة الترويج لقوانين حقوق الانسان او الديمقراطية فى هونج كونج.

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وأضاف "أريد أن أؤكد مجددا أن هونج كونج تنتمي للاراضي الصينية. شؤون هونج كونج هي شؤون داخلية بحتة للصين ولا يمكن أن تتدخل فيها أي قوى خارجية".

تزايدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة لمدة خمسة أشهر في هونغ كونغن وتم الاعلان عن تعليق الدراسة يوم الخميس لأسباب تتعلق بالسلامة.

استعدت هونج كونج لمزيد من الاشتباكات اليوم الأربعاء حيث أصاب المتظاهرون المناهضون للحكومة أجزاء من المركز المالي الآسيوي بشلل لليوم الثالث على التوالي، مع إغلاق بعض خطوط النقل والمدارس والعديد من الشركات بعد تصاعد العنف.

كثفت الشرطة تواجدها في جميع أنحاء هونغ كونغ والحرم الجامعي اليوم الأربعاء حيث يستعدوا لمزيد من العنف بعد اشتباكات حادة بين عشية وضحاها مع المتظاهرين المناهضين للحكومة.

تم إغلاق العديد من محطات المترو والسكك الحديدية بعد أن قام المتظاهرون بتخريب القطارات. كما تم تعليق الدروس في الجامعات، ونصح أولياء أمور طلاب المدارس بإبقاء أطفالهم في المنزل.

اشتبكت الشرطة والمتظاهرون على جبهات متعددة خلال الليل في جامعة هونغ كونغ الصينية. أضاءت قنابل البنزين والحرائق المشهد الليلي، وظل الوضع متوترًا في الصباح وبعد الظهر.

حذر مسؤول في الشرطة المحتجين من القيام "بأعمال جنونية"، حيث ان هونغ كونغ على وشك الانهيار التام بعد أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات.

وقال كبير ضباط الشرطة كونغ وين هيونغ في وقت متأخر من يوم الثلاثاء "لقد تم دفع مجتمعنا إلى حافة الانهيار التام".

وأضاف إن نظام النقل الجماعي في هونج كونج ومترو الأنفاق، المعروفين باسم MRT، يتعرضان لضغوط بسبب أعمال العنف والتخريب.

وتابع قائلا " فقد مثيري الشغب الملثمين السيطرة وارتكبوا أفعالًا مجنونة مثل رمي القمامة والدراجات والأشياء الكبيرة على المسارات، وتعليق القمامة على خطوط الكهرباء العلوية".

تم نشر مجموعات من شرطة مكافحة الشغب في جميع أنحاء وسط هونغ كونغ والمناطق النائية لمحاولة احتواء عنف جديد، حتى في الوقت الذي يستعد فيه طلاب الجامعة الصينية - الواقعة في ضواحي العاصمة المترامية الأطراف - لمواجهات جديدة مع الشرطة. وكان الكثير منهم مسلحين بقنابل البنزين بينما حمل بعضهم أقواس وسهام.

