كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرازيل تهنئ جانين أنيز كرئيسة مؤقتة "دستوريا" لبوليفيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة البرازيلية، اليوم الأربعاء، إنها هنأت السناتور جانين أنيز على توليها "دستوريا" رئاسة بوليفيا المجاورة، كما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت وزارة الخارجية البرازيلية على حسابها على "تويتر": "ترحب البرازيل بتصميمها على العمل من أجل تهدئة البلاد والتنفيذ الفوري للانتخابات العامة".

وقد صرح مايكل كوزاك، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون نصف الكرة الغربي بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة اعترفت بمشرع المعارضة جانين أنيز كرئيس مؤقت لبوليفيا.

وكتب كوزاك على "تويتر": "لقد تولى رئيس مجلس الشيوخ بالنيابة أنيز، مسؤوليات الرئيس الدستوري المؤقت لبوليفيا. نتطلع إلى العمل معها [أنيز] والسلطات المدنية الأخرى في بوليفيا لأنها تنظم انتخابات حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، وفقًا لدستور بوليفيا".

أعلنت أنز نفسها رئيسًا مؤقتًا يوم الثلاثاء، في اجتماع برلماني خاص دعا إلى قبول استقالة الرئيس البوليفي إيفو موراليس رسميًا. أكدت المحكمة الدستورية شرعية نقل السلطة.

"أنيز"، 52 سنة، تولت القيادة قبل المشرعين الآخرين في الكونجرس، متذرعًة ببند دستوري يقضي بأنها ستكون في خط الحكم بعد استقالة "موراليس" ونائبه ألفارو جارسيا يوم الأحد.

قاطع المشرعون من حزب ماس اليساري - حزب موراليس - جلسة برلمانية كان من المقرر تعيينها رسميًا. الذي قال، إن هذا سوف يكون غير شرعي، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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وقالت "أنيز"، وهي معارضة يمينية لـ "موراليس"، في هتاف من نواب المعارضة: "قبل الغياب النهائي للرئيس ونائب الرئيس ... كرئيس لمجلس الشيوخ، أتولى الرئاسة على الفور كما هو متوقع في النظام الدستوري".

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هذه الخطوة ستهدئ الاضطرابات في العاصمة المرتفعة لاباز وغيرها من المدن التي أطلقها عرض "موراليس" المتنازع عليه لفترة ولاية رابعة.

وأظهرت لقطات فيديو، يوم الثلاثاء، الشرطة تقاتل أنصار "موراليس" في مدينة كوتشابامبا ومتظاهرين ملثمين يدعون إلى نشوب حرب أهلية.

ودعا عضو مجلس الشيوخ بحزب موراليس إلى بدء الاحتجاجات يوم الثلاثاء حتى يعود لإنهاء ولايته في يناير.

في واشنطن، قال مسؤول كبير في إدارة "ترامب": "رحيل موراليس هو بالفعل خطوة إيجابية للبدء في تهدئة الوضع على أرض الواقع في بوليفيا".

وقال المسؤول، إن المكسيك أخطرت الولايات المتحدة بعزمها على تقديم طلب لجوء "موراليس" وعرضت واشنطن المساعدة في تقديم الخدمات اللوجستية عند الضرورة.

وقال وزير الخارجية المكسيكي مارسيل إبرارد، في وقت سابق، إن المكسيك لم تناقش مسألة اللجوء مع الولايات المتحدة.