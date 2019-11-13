كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفجير انتحاري يهز مقرا للشرطة الإندونيسية في سومطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض أحد مقار الشرطة الإندونيسية في جزيرة سومطرة، لتفجير انتحاري أدى إلى إصابة ستة أشخاص.

ووقع الهجوم، صباح اليوم الأربعاء أمام أحد مقار الشرطة في مدينة ميدان، مركز مقاطعة سومطرة الشمالية، حسبما قال المتحدث باسم شرطة إندونيسيا اللواء ديدي براسيتيو.

وكشف اللواء ديدي براسيتيو، أن المصابين هم أربعة ضباط ومدنيان، وأن جروحهم طفيفة.

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وجاء التفجير ضمن سلسلة هجمات على أجهزة الأمن في إندونيسيا خلال الأشهر الأخيرة، وبعد نحو شهر من إصدار جوكو ويدودو، رئيس أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، أمرا بتعزيز إجراءات الأمن في البلاد على خلفية تعرض وزير الأمن لهجوم بالسكين من قبل زوجين منتميين إلى جماعة مسلحة محلية أعلنت مبايعتها لتنظيم "داعش".

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس، أن وزير الأمن الأندونيسي ويرانتو قال إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة لومبوك الأحد الماضي بلغت 319 قتيلًا، حيث نقل موقع "تريبيون نيوز دوت كوم" الإخباري عن ويرانتو القول "هذا الرقم يستند إلى تقارير بناء على أقوال سكان القرى للمسؤولين المحليين".

ويتواجد ويرانتو في لومبوك لمتابعة أعمال الإغاثة، وكانت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث قد أعلنت أن حصيلة الضحايا الرسمية تبلغ 259 قتيلًا.