كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير البترول: الهند تحذر "أوبك" من خفض إنتاج النفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدعو الهند منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الامتناع عن فرض تخفيضات جديدة في إنتاج النفط، لأنها تعتقد أن هذه الخطوة قد تؤثر على مصالح المستهلكين، كما صرح وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادهان في مقابلة.

وقال "برادهان": "يجب أن تنظر أوبك أيضًا في اهتمام المستهلك. في عصر التكنولوجيا و ... أنواع الوقود البديلة، نحن مقتنعون بأن النفط سيلعب دورًا أكبر ودورًا أطول في حاجة العالم للطاقة، لكن الأسعار يجب أن تكون معقولة ومسؤول جدا. لتحقيق هذا التوقع، لا تذهب لمزيد من التخفيض. اجعل الأسعار معقولة جدا".

وأكد الوزير: "تدعو الهند المنظمة إلى تقدير المستوى التكنولوجي العالمي المتغير وضمان أسعار معقولة للنفط، والتي ستكون مفيدة لكل من المستهلكين والمنتجين"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأشار "برادهان"، إلى أنه: "لا تقتل أوزة الذهب، إذا كنت ترغب في الحصول على بيضة لفترة أطول إذا كنت ترغب في الحصول على سوق لفترة أطول. لا تقتل النطاق في السوق. آمل أن يبحث قادة أوبك في هذا الجانب عندما يقررون ميزان الإنتاج".

وقد طلبت الهند بالفعل من "أوبك" الامتناع عن إجراء المزيد من التخفيضات، لأن "أوبك" تمثل 80 في المائة من واردات الهند من النفط الخام، وبالتالي فإن أي تخفيض يمكن أن يعرض أمن الطاقة في البلاد للخطر.

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وقال "برادهان"، عندما سُئل عن الخطوات التي اتخذت نحو تعزيز التعاون في مجال الطاقة: "الهند تريد تنافسية النفط الخام بأسعار تنافسية من روسيا نتحدث جميعًا مع نظرائنا، والشركات المملوكة للدولة تتحدث مع نظرائهم في روسيا، حول كيفية جلب النفط الخام التنافسي بسعر تنافسي".

وأوضح: "أنهم يبحثون عن نموذج مختلف للتداول، وكيف يمكن أن يأتي إلى الهند. نحن نعمل على جلب الخام الروسي إلى السوق الهندية".

وأثنى الوزير على روسيا باعتبارها "وجهة منشأ مفضلة" فيما يتعلق بالنفط والغاز، وأكد من جديد خطط الهند للاستثمار في مجموعة روسنفت للبتروكيماويات في الشرق الأقصى في البلاد.

وأردف "برادهان": "وجهتنا المفضلة هي روسيا بالنسبة لقطاع النفط والغاز. منذ العقدين الأخيرين، لدينا هذه المشاركة، لقد قمنا بالفعل باستثمار في سخالين، الجزء الأقصى من روسيا، وفي الآونة الأخيرة نخطط للاستثمار في القطاع الجديد تطوير الكتلة الشرقية بواسطة روسنفت... إنه مشروع تقدمي للغاية".

ووصف تعاون الهند مع روسيا بأنه "موثوق للغاية، قديم للغاية ويمكن الاعتماد عليه للغاية"، معربًا عن اعتقاده بأنه سيستمر.