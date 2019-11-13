كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة إسبانيا تبحث عن رئيس المخابرات الفنزويلي السابق لتسلمه إلى واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث الشرطة الإسبانية عن رئيس الاستخبارات الفنزويلي السابق هوجو أرماندو كارفاجال، الذي فُقد منذ يوم الجمعة الماضي بعد أن قضت محكمة بتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الوطنية الأسبانية: "إنهم يبحثون عنه حاليا".

تعليقًا على الاختفاء، قالت محامية "كارفاجال"، ماريا دولوريس، إنها لا تعرف مكان وجوده، مضيفة، أن موكلها "لم يتم إخباره" بالاعتقال.

في يوم الجمعة، قضت الدائرة الجنائية للمحكمة الوطنية الإسبانية بتسليم كارفاجال بعد أن رفض القسم الثالث من نفس المحكمة طلب التسليم في 16 سبتمبر.

طلبت الولايات المتحدة، في وقت سابق، من إسبانيا تسليم رئيس المخابرات الفنزويلي السابق، مدعيًا أنه تعاون مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لتهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وفقًا للائحة اتهام صدرت عام 2011 في نيويورك، اتُهم كارفاجال بتهريب أكثر من 5.6 أطنان من الكوكايين إلى كولومبيا ، متجهًا لاحقًا إلى الولايات المتحدة.

وكان هوغو أرماندو كارباخال، رئيس مخابرات في عهد الرئيسين الراحل هوغو شافيز والحالي نيكولاس مادورو، إلى الولايات المتحدة.

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في طلب تسليمها إلى إسبانيا، زعمت الولايات المتحدة أن هوجو أرماندو كارفاجال، الذي عمل رئيس المخابرات الفنزويلية مع كل من الرئيس الفنزويلي الراحل هوجو تشافيز والرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، يهدف إلى "إغراق" الولايات المتحدة بالكوكايين من خلال التعاون مع قوات حرب العصابات الكولومبية.

وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد رفضت في سبتمبر الماضي تسليمه لاعتبار أن الولايات المتحدة تطالب بتسليمه لـ"دواع سياسية" نظرا لصفته رئيسا سابقا للمخابرات الفنزويلية.

وطعنت النيابة العامة في هذا القرار المبدئي وقررت هيئة المحكمة الجمعة قبول قرار التسليم، وفقاً لما قالته مصادر قضائية لوكالة.

واعتقل كارباخال (59 عاما) في إسبانيا في 12 من أبريل الماضي بموجب أمر اعتقال صادر بالولايات المتحدة لاتهامه بالتعاون مع تنظيم القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) في إدخال مخدر الكوكايين إلى الأراضي الأمريكية.

ووفقا لطلب التسليم المقدم في مايو الماضي، ذكر القضاء الأمريكي أن كارباخال كان يرغب في "إغراق" الولايات المتحدة بأطنان من الكوكايين، بمساعدة المتمردين الكولومبيين.

في حين أكد رئيس المخابرات الفنزويلي السابق إنه إذا كان التقى قادة من فارك، فهذا كان لمساعدته في الانتقال إلى بلاده لحضور جلسات في إطار عملية السلام في كولومبيا، تحت أوامر الرئيس الراحل شافيز وبعلم من الحكومة الكولومبية.

وكان كارباخال (59 عاماً) والناقد لنظام نيكولاس مادورو رجل ثقة للرئيس الراحل هوغو شافيز.

ودعم الجنرال السابق في فبراير الماضي خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد ودعا زملائه العسكريين إلى التمرد ضد حكومة مادورو.