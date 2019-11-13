كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة التركية تعتقل الصحفي ألتان بتهمة الإنقلاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شرطة التركية، إنها احتجزت صحفيًا وكاتبًا بارزًا أحمد التان في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء بعد أسبوع من إطلاق سراحه من السجن في محاكمة له بتهمة الانقلاب.

وقبل إطلاق سراحه يوم الاثنين الماضي، كان الرجل البالغ من العمر 69 عامًا في السجن منذ اعتقاله في عام 2016، وبعد شهرين من محاولة انقلاب تقول أنقرة إنها نسقته شبكة رجل الدين الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن.

وأثارت قضية الصحفي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان والحلفاء الغربيين لتركيا، وإنهم قلقون من حجم حملة القمع التي أعقبت الانقلاب على المشتبه في أنهم من أنصار غولن في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.

وابتسم ألتان ابتسامة عريضة على يد ضباط شرطة مكافحة الإرهاب بعد أن تم نقله من منزله في اسطنبول، حسبما أظهر شريط فيديو وصور نشرتها وسائل الإعلام التركية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة أنه تم نقله إلى مقر شرطة اسطنبول بعد فحص المستشفى.

وكان ألتان وشقيقه وغيرهما من الصحفيين قد حكم عليهم بالسجن مدى الحياة لمساعدتهم شبكة جولن.

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ففي الأسبوع الماضي، أُدين مرة أخرى في محاكمة، ولكن أُفرج عنه من السجن بالنظر إلى الوقت الذي أمضاه.

وقد نفى ألتان والآخرون التهم الموجهة إليهم.

وألغت المحكمة العليا يوم الثلاثاء قرار الإفراج عن ألتان، وأمرت باعتقاله على أساس أنه كان هناك خطر من فراره، وفق ما ذكرته أنادولو.

وبموجب حكم الأسبوع الماضي، حكم على ألتان بالسجن لمدة 10 سنوات وستة أشهر. وكانت المحكمة العليا في تركيا قد ألغت الأحكام السابقة الصادرة ضده في يوليو، حيث أعادت الملف لإعادة محاكمته.

وحكمت حكومة أردوغان على أكثر من 77000 شخص في انتظار المحاكمة منذ الانقلاب الفاشل. ولا تزال الاعتقالات واسعة النطاق روتينية في حملة يقول النقاد إنها تظهر استبدادًا متزايدًا في تركيا.

وجولن، الذي عاش في المنفى الذاتي في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999، وأتباعه ينكرون أي تورط في الانقلاب. وقد دعت تركيا الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا إلى تسليم رجل الدين.