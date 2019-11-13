كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيطاليا: فيضانات "تاريخية" تغرق مدينة البندقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدينة البندقية بمقاطعة فينيسيا بإيطاليا، فيضانات كارثية، وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق، منذ عام 1966.

وقد أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن درجة ارتفاع منسوب المياه بلغت 187 سنتيمترا (74 بوصة)، مساء الثلاثاء، مما يعني أن أكثر من 85 بالمائة من المدينة الإيطالية قد غمرتها المياه.

وكان أعلى مستوى مسجل هو 198 سنتيمترا (78 بوصة) عام 1966.

قال لويجي بروجنارو، عمدة البندقية، إن التغير المناخي سبب هذا "الوضع المأساوي"، ودعا لإنهاء مشروع طال انتظاره لبناء حواجز قبالة الشاطئ في أسرع وقت.

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وتهدف هذه الحواجز المنقولة تحت البحر إلى الحد من الفيضانات الناجمة عن الرياح الجنوبية، التي تدفع المد إلى البندقية.

وأضاف بروجنارو إن مستويات الفيضان تمثل "جرحا سيترك آثارا لن تمحى".

وكانت موجة طقس سئ تضرب المدن الإيطالية خلال الأيام الحالية، نتج عنها أمطار شديدة ترافقها هبوب رياح قوية تقارب سرعة هباتها 100 كم/ساعة.

ونشرت وكالة الأنباء "رويترز"، عددا من الصور اليوم، لما تعانية مدينة البندقية بشمال دولة إيطاليا، ووضح غرق الشوارع والميادين بمياة الأمطار مما أدى إلى شبة شلل للحياة والحركة بالمدينة العريقة.