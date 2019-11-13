كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: السبب الحقيقي وراء وجود تركيا في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "أحوال" التركية في تقرير نشرته بعنوان "سبب وجود تركيا في ليبيا"، أن الدعم العسكري الكبير الذي تقدمه تركيا للمتمردين الإسلاميين في ليبيا قد لا يكون مرتبطًا بأي أيديولوجية مشتركة، وإنما نتيجة مباشرة للعلاقة مع قطر ما بعد الربيع العربي..

وقالت الصحيفة "في الأسبوع الماضي، تعرضت العلاقات بين تركيا وقطر للاعتداء في وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة، والتي انتقدت قناة الجزيرة الإنجليزية في قطر بسبب تغطيتها السلبية لهجوم أنقرة في شمال شرق سوريا".

ويرى "ديفيد روبرتس"، المحاضر في كلية "كينجز كوليدج" لندن ومؤلف كتاب "قطر": " أن هذا الأمر ليس قضية كبيرة، لأن الجزيرة تميل إلى اتخاذ قراراتها التحريرية بنفسها، والعلاقات التركية القطرية هي قوية جدا، حيث تعود روابطهم إلى العصر العثماني، على الرغم من أن التحالف الحالي أكثر حداثة".

وقال روبرتس لأحوال في بودكاست: "العلاقات الوثيقة غير المعتادة بين تركيا وقطر بدأت مع الربيع العربي، كلاهما مرتاحان للغاية للدخول في درجات مختلفة مع ممثلين من الطيف الإسلامي، تركيا أكبر من ذلك بكثير، ربما، لكن قطر على ما يرام مع هؤلاء الممثلين ".

وعندما قامت من الدول الإقليمية مثل المملكة العربية السعودية والإمارتت ومصر والبحرين في منتصف عام 2017 بمقاطعة قطر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دعمها للجماعات الإرهابية، وقتها تدخلت تركيا للمساعدة.

وقال روبرتس: "خلال الأيام القليلة الأولى من المقاطعة، رأينا بالتأكيد وصول القوات التركية، مشيرًا إلى أن فرقة التدريب العسكري التركية في قطر في ذلك الوقت توسعت بسرعة إلى قاعدة عسكرية تركية".

في أغسطس 2018، استردت قطر الدعم، حيث أنقذت الاقتصاد التركي المضطرب بحوالي 15 مليار دولار من الاستثمارات، بالإضافة إلى طائرة خاصة فاخرة بقيمة 500 مليون دولار من الأمير القطري الشيخ تميم آل ثاني إلى "أخيه" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

في ذلك العام، ارتفعت التجارة التركية-القطرية بحوالي 80٪. كانت العلاقات تتحول من قوة إلى قوة، وتوجهت قطر، التي يبلغ عدد سكانها 300000 مواطن فقط، إلى تركيا طلبًا للمساعدة.

"وأوضح روبرتس: "ليس لدى قطر ما يكفي من الناس للتنقل وتحتاج إلى تعزيز العلاقات حيثما تستطيع.

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وتابع: "لقد أصبحت تركيا طرفًا مهمًا في السياسة الخارجية مع قطر وبالنيابة عنها، مشيرًا إلى ليبيا وسوريا والصومال، مضيفا: "كان الأتراك هم الذين لديهم جهاز الخدمة الخارجية والمعرفة والدراية الفنية".

وقال روبرتس إن قطر ليست مكرسة للقضية الإسلامية، كما يشير العديد من المراقبين، بل هي مؤيدة لجماعات مثل جماعة الإخوان المسلمين بدافع البراغماتية، وهو يعتقد أن دعم قطر للإرهابيين في ليبيا، وبالتالي دعم تركيا، كان بشكل أساسي نتيجة للصدفة.

وقد تم إرسال "علي السلبي"، وهو شخصية قيادية في الحركة الإسلامية الليبية، إلى قطر وأقام صلات هناك بشخصيات الإخوان المسلمين والقيادة القطرية، مما أدى إلى إنفاق الدوحة حوالي ملياري دولار لدعم جهوده في ليبيا.

"وعندما اندلعت ثورة 2011، عاد السلبي إلى ليبيا ليعمل كقناة محلية للأسلحة والاستخبارات والتدريب العسكري القطري"، كما قال المنشور الإلكتروني لوكالة الأمم المتحدة للاجئين: "إنه الآن يحمل الجنسية القطرية وله علاقة وثيقة مع يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين في قطر البالغ من العمر 91 عامًا".

وكان سلبي قد ذكر منذ فترة طويلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا كنموذج لحكم الدولة الإسلامية المعتدلة، وبالتالي، عندما بدأت قطر في الحد من مشاركتها في ليبيا حوالي عام 2014، لم يكن مفاجئًا أن تركيا تدخلت واستمرت في العمل مع سلبي.

واليوم، تلعب الدوحة دورًا ضئيلًا، إن وجد، في النزاع الليبي، وفقًا لروبرتس، بينما تلعب تركيا دورًا رئيسيًا، وذلك بعد سنوات من إيصال الأسلحة والإمدادات إلى الإسلاميين الليبيين في الخفاء لتجنب اتهامات بانتهاك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة، وأصبحت أنقرة منذ شهر مايو أكثر انفتاحًا بشأن جهودها في ليبيا، بما في ذلك التسليم العلني للمركبات المدرعة الثقيلة.

واعتبارًا من سبتمبر، قيل إن تركيا تشرف على جزء كبير من الحرب، وتساعد الإرهابيين المحليين على تشغيل طائرات بدون طيار تركية الصنع وتوجيه العمليات العسكرية لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها بينما تقاتل قوات الجنرال خليفة حفتر.

وفي وقت مبكر من هذا العام، نشر مستشار أردوغان ياسين أكتي على تويتر صورًا للقاء مع سلبي بجانب مجموعة من النصوص الدينية في مكتبه في إسطنبول، لقد دعا أكتي إلى الخلافة التي تقودها تركيا ووصف جماعة الإخوان المسلمين بأنها قوة تابعة تركية.

كل هذا، وفقًا لروبرتس، هو إلى حد كبير نتيجة الحظ الغبي، بسبب دعم "السلبي" والذي انتهى بهم في قطر بدلًا من الولايات المتحدة.