كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعلن اعتقالها لشخصية "مهمة" لدي داعش في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قوله إن تركيا اعتقلت شخصية "مهمة" لدي تنظيم داعش في سوريا.

وقال صويلو اليوم الأربعاء إن المشتبه به ما زال قيد التحقيق لكنه لم يذكر اسم الشخص أو يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وقد اعلنت تركيا في وقت سابق إنها احتجزت عدة أفراد من عائلة زعيم جماعة الدولة الإسلامية المقتول، أبو بكر البغدادي، بما في ذلك إحدى زوجاته وأخته وابنته.

فجر البغدادي نفسه خلال غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية في 26 أكتوبر على منزله الآمن شديد التحصين في محافظة إدلب السورية.

اعلنت تركيا عن جهودها للقبض على أعضاء داعش، بعد الانتقادات بأن هجومها العسكري الأخير لطرد المقاتلين الأكراد السوريين من شمال شرق سوريا سيؤدي إلى عودة داعش.

و في وقت سابقن اوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أعضاء "الدائرة الداخلية" لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يحاولون دخول تركيا من سوريا.

وأضاف أردوغان، أن عدد الأشخاص الذين تربطهم صلات عائلية بالبغدادي الذين قبضت عليهم تركيا "يقترب من الوصول إلى رقمين".

كانت تصريحات أردوغان هي المحاولة الثانية له منذ عدة أيام للإعلان عن مساعي تركيا للقبض على أعضاء داعش الذين كانوا مقربين من البغدادي.

من المقرر أن يناقش أردوغان تنفيذ الاتفاقية مع ترامب في واشنطن في 13 نوفمبر بعد تأكيد أن الزيارة ستمضي قدما بعد مكالمة هاتفية بين الزعماء.

وقال في مؤتمر صحفي "في الوقت الذي نجري فيه هذه المحادثات، إن أولئك الذين وعدونا بانسحاب وحدات حماية الشعب... من هنا خلال 120 ساعة لم يحققوا ذلك"، في إشارة إلى الموعد النهائي المحدد في اتفاق الشهر الماضي.

Advertisements

وكان مسؤولون أتراك قد قالوا في السابق إن أردوغان قد يلغي الزيارة الأمريكية احتجاجًا على تصويت مجلس النواب الأمريكي للاعتراف بعمليات القتل الجماعي للأرمن قبل قرن من الزمان كإبادة جماعية والسعي لفرض عقوبات على تركيا.

بعد الاتفاق مع واشنطن، توصلت أنقرة أيضًا إلى اتفاق مع موسكو تقضي بموجبه بانسحاب وحدات حماية الشعب إلى عمق 30 كم على طول الحدود الشمالية الشرقية السورية مع تركيا.

لكن اشار أردوغان الي إن هذا الاتفاق لم يتحقق، حيث لا يزال مقاتلو وحدات حماية الشعب في الشريط الحدودي، مضيفًا أنه سيجري محادثات مع بوتين قريبًا حول هذه القضية.

و اوضح أردوغان في حديث للصحفيين قبل مغادرته في زيارة إلى المجر، إن المواجهات في سوريا مستمرة، حيث قتل 11 مقاتلًا من الجيش الوطني السوري المتمرد المدعوم من تركيا يوم الخميس.

واضاف "يهاجم هؤلاء الإرهابيون الجيش الوطني السوري، ويقوم الجيش الوطني السوري بالرد بالمثل. هناك 11 شهيدًا من الجيش الوطني السوري صباح اليوم. وقُتل الكثيرون على الجانب الآخر."

بموجب الاتفاقيتين الثنائيتين، أوقفت أنقرة هجومها مقابل انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب. قام الجنود الأتراك والروس حتى الآن بدوريتين مشتركتين بالقرب من الحدود لمراقبة تنفيذ اتفاقهما.

تعتبر أنقرة مجموعة حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية بسبب علاقتها بالمسلحين الذين حاربوا التمرد في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984. أغضب دعم الولايات المتحدة لحزب الشعب الكردستاني، الذي كان حليفا رئيسيا في الحرب ضد الدولة الإسلامية، تركيا.

بدأت أنقرة هجومها على وحدات حماية الشعب بعد أن أعلن ترامب انسحابًا مفاجئًا لـ 1000 جندي أمريكي من شمال سوريا في أوائل أكتوبر. قال الرئيس الأمريكي منذ ذلك الحين إن بعض القوات ستواصل العمل هناك.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال قائد القوات الديمقراطية السورية بقيادة وحدات حماية الشعب إن المجموعة كانت تستأنف عملها مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في سوريا.

