كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 9 موالين لتركيا و6 من قسد باشتباكات في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلعت اشتباكات عنيفة، في المنطقة الواصلة بين تل تمر وأبو رأسين (زركان)، بين فصائل موالية لتركيا من جانب، وقوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر، وذلك في هجوم مضاد تنفذه قسد منذ مساء أمس، حسبما أعلن المرصد السوري.

وبحسب المرصد السوري، وقعت الاشتباكات تزامنًا مع قصف متبادل بشكل مكثف، بالإضافة لتحليق طائرات مسيرة تركية في سماء المنطقة مستهدفة محاور القتال التي تتركز في ريحانية والقاسمية ومحاور أخرى في المنطقة.

وقال المرصد السوري، إن قوات قسد تسعى لاستعادة مواقع خسرتها لصالح الفصائل خلال الساعات والأيام القليلة الفائتة، بعد أن وصلت الفصائل إلى مشارف بلدة تل تمر من الجهة الشمالية.

ووثق المرصد السوري مقتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة خلال الاشتباكات، بينما قتل 6 عناصر من قسد في القصف والاشتباكات، وعدد الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

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وقد أفاد مصدر كردي، بوقوع قتلى إثر 3 تفجيرات تستهدف مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وتبين أن التفجيرات ناجمة عن انفجار آليتين مفخختين، إحداها بشارع الوحدة والآخر بالقرب من فندق الشهباء بالسوق المحلي في المدينة، بالإضافة لانفجار ثالث بالقرب من مدرسة القادسية.

وأسفرت التفجيرات هذه عن سقوط خسائر بشرية، حيث قضى 3 أشخاص على الأقل، وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين بجراح متفاوتة حتى اللحظة، ومعلومات عن مزيد من القتلى والجرحى.

ونشر المرصد السوري قبل أيام، أن انفجار ضرب مدينة القامشلي بريف الحسكة بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، تبين أنه ناجم عن إلقاء مجهول يستقل دراجة نارية لقنبلة صوتية على دورية تابعة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش" في المدينة، دون معلومات عن إصابات.